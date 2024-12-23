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Аременко Агрипина Данилова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Аременко Агрипина Данилова
Пол
жен
Номер записи
1070
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
115.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
42
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1799
Год рождения вычисленный
1753
Год смерти
1799
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 582
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 115.
01 | Аременко Тимофей Прокофиев: 43 / - | Козак - Глава
02 | Аременко Агрипина Данилова: 42 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Аременко Герасим Тимофеев: 14 / 31 | Козак - Сын главы [1]
04 | Аременко Мария Тихонова: 11 / 28 | Козак - Жена Герасима [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1753 ст.
Дата смерти
Вычислено 1799 ст.

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