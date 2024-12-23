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Аременко Тимофей Прокофиев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Аременко Тимофей Прокофиев
Пол
муж
Номер записи
1069
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
115.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
43
Причина выбытия
умер
Год убытия
1800
Год рождения вычисленный
1752
Год смерти
1800
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 582
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 115.
01 | Аременко Тимофей Прокофиев: 43 / - | Козак - Глава
02 | Аременко Агрипина Данилова: 42 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Аременко Герасим Тимофеев: 14 / 31 | Козак - Сын главы [1]
04 | Аременко Мария Тихонова: 11 / 28 | Козак - Жена Герасима [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1752 ст.
Дата смерти
Вычислено 1800 ст.

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