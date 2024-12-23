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Овдеенко Иван Михайлов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Овдеенко Иван Михайлов
Пол
муж
Номер записи
1065
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
114.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1783
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 582
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 114.
01 | Овдеенко Иван Михайлов: 11 / 28 | Козак - Глава
02 | Овдеенко Марина Иванова: 4 / 21 | Козак - Жена главы [1]
03 | Овдеенко Пелагия Иванова: - / 3 | Козак - Дочь главы [1]
04 | Овдеенко Стефанида Иванова: - / 1 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1783 ст.

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