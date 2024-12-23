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Сусь Александра Дмитриева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Сусь Александра Дмитриева
Пол
жен
Номер записи
1064
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
113.
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Жена Захария [5]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 582
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 113.
01 | Сусь Иван Петров: 30 / 47 | Козак - Глава
02 | Сусь Анна Парфенова: 25 / 42 | Козак - Жена главы [1]
03 | Сусь Сергей Иванов: - / 2 | Козак - Сын главы [1]
04 | Сусь Улияна Иванова: - / 8 | Козак - Дочь главы [1]
05 | Сусь Захарий Иванов: 4 / 21 | Козак - Сын главы [1]
06 | Сусь Александра Дмитриева: 3 / 20 | Козак - Жена Захария [5]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1791 ст.

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