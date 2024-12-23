Сусь Анна Парфенова
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Сусь Анна Парфенова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1060
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 113.
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- Жена главы [1]
- Откуда прибыл
- с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 25
- Возраст по текущей РС
- 42
- Год рождения вычисленный
- 1769
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 581 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 113.
01 | Сусь Иван Петров: 30 / 47 | Козак - Глава
02 | Сусь Анна Парфенова: 25 / 42 | Козак - Жена главы [1]
03 | Сусь Сергей Иванов: - / 2 | Козак - Сын главы [1]
04 | Сусь Улияна Иванова: - / 8 | Козак - Дочь главы [1]
05 | Сусь Захарий Иванов: 4 / 21 | Козак - Сын главы [1]
06 | Сусь Александра Дмитриева: 3 / 20 | Козак - Жена Захария [5]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1769 ст.
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