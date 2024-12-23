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Сусь Анна Парфенова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Сусь Анна Парфенова
Пол
жен
Номер записи
1060
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
113.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
25
Возраст по текущей РС
42
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 581 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 113.
01 | Сусь Иван Петров: 30 / 47 | Козак - Глава
02 | Сусь Анна Парфенова: 25 / 42 | Козак - Жена главы [1]
03 | Сусь Сергей Иванов: - / 2 | Козак - Сын главы [1]
04 | Сусь Улияна Иванова: - / 8 | Козак - Дочь главы [1]
05 | Сусь Захарий Иванов: 4 / 21 | Козак - Сын главы [1]
06 | Сусь Александра Дмитриева: 3 / 20 | Козак - Жена Захария [5]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1769 ст.

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