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Сусь Настасия Никитина

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Сусь Настасия Никитина
Пол
жен
Номер записи
1054
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
112.
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Дочь Никиты [3]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
13
Год рождения вычисленный
1798
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 581 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 112.
01 | Сусь Петр Семенов: 58 / - | Козак - Глава
02 | Сусь Евдокия Алексеева: 41 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Сусь Никита Петров: 32 / 49 | Козак - Сын главы [1]
04 | Сусь Варвара Тимофеева: 20 / 37 | Козак - Жена Никиты [3]
05 | Сусь Федот Никитин: - / 1 | Козак - Сын Никиты [3]
06 | Сусь Настасия Никитина: - / 13 | Козак - Дочь Никиты [3]
07 | Сусь Марко Никитин: 6 / 24 | Козак - Сын Никиты [3]
08 | Сусь Мария Яковлева: 5 / 22 | Козак - Жена Марка [7]
09 | Сусь Фома Марков: - / 4 | Козак - Сын Марка [7]
10 | Сусь Михайло Марков: - / 1 | Козак - Сын Марка [7]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1798 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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