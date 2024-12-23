Сусь Никита Петров
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Сусь Никита Петров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1051
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 112.
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Откуда прибыл
- с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 32
- Возраст по текущей РС
- 49
- Год рождения вычисленный
- 1762
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 581 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 112.
01 | Сусь Петр Семенов: 58 / - | Козак - Глава
02 | Сусь Евдокия Алексеева: 41 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Сусь Никита Петров: 32 / 49 | Козак - Сын главы [1]
04 | Сусь Варвара Тимофеева: 20 / 37 | Козак - Жена Никиты [3]
05 | Сусь Федот Никитин: - / 1 | Козак - Сын Никиты [3]
06 | Сусь Настасия Никитина: - / 13 | Козак - Дочь Никиты [3]
07 | Сусь Марко Никитин: 6 / 24 | Козак - Сын Никиты [3]
08 | Сусь Мария Яковлева: 5 / 22 | Козак - Жена Марка [7]
09 | Сусь Фома Марков: - / 4 | Козак - Сын Марка [7]
10 | Сусь Михайло Марков: - / 1 | Козак - Сын Марка [7]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1762 ст.
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