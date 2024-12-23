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Сусь Евдокия Алексеева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Сусь Евдокия Алексеева
Пол
жен
Номер записи
1050
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
112.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
41
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1799
Год рождения вычисленный
1754
Год смерти
1799
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 581 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 112.
01 | Сусь Петр Семенов: 58 / - | Козак - Глава
02 | Сусь Евдокия Алексеева: 41 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Сусь Никита Петров: 32 / 49 | Козак - Сын главы [1]
04 | Сусь Варвара Тимофеева: 20 / 37 | Козак - Жена Никиты [3]
05 | Сусь Федот Никитин: - / 1 | Козак - Сын Никиты [3]
06 | Сусь Настасия Никитина: - / 13 | Козак - Дочь Никиты [3]
07 | Сусь Марко Никитин: 6 / 24 | Козак - Сын Никиты [3]
08 | Сусь Мария Яковлева: 5 / 22 | Козак - Жена Марка [7]
09 | Сусь Фома Марков: - / 4 | Козак - Сын Марка [7]
10 | Сусь Михайло Марков: - / 1 | Козак - Сын Марка [7]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1754 ст.
Дата смерти
Вычислено 1799 ст.

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