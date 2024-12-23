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Сусь Петр Семенов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Сусь Петр Семенов
Пол
муж
Номер записи
1049
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
112.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
58
Причина выбытия
умер
Год убытия
1805
Год рождения вычисленный
1737
Год смерти
1805
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 581 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 112.
01 | Сусь Петр Семенов: 58 / - | Козак - Глава
02 | Сусь Евдокия Алексеева: 41 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Сусь Никита Петров: 32 / 49 | Козак - Сын главы [1]
04 | Сусь Варвара Тимофеева: 20 / 37 | Козак - Жена Никиты [3]
05 | Сусь Федот Никитин: - / 1 | Козак - Сын Никиты [3]
06 | Сусь Настасия Никитина: - / 13 | Козак - Дочь Никиты [3]
07 | Сусь Марко Никитин: 6 / 24 | Козак - Сын Никиты [3]
08 | Сусь Мария Яковлева: 5 / 22 | Козак - Жена Марка [7]
09 | Сусь Фома Марков: - / 4 | Козак - Сын Марка [7]
10 | Сусь Михайло Марков: - / 1 | Козак - Сын Марка [7]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1737 ст.
Дата смерти
Вычислено 1805 ст.

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