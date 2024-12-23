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Евфименко Евфим Петров

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Евфименко Евфим Петров
Пол
муж
Номер записи
1048
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
111.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 581 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 111.
01 | Евфименко Петр Семенов: 47 / - | Козак - Глава
02 | Евфименко Евфросиния Радионова: 30 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Евфименко Евфим Петров: 16 / 33 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1778 ст.

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