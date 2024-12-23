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Евфименко Евфросиния Радионова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Евфименко Евфросиния Радионова
Пол
жен
Номер записи
1047
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
111.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
30
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1804
Год рождения вычисленный
1765
Год смерти
1804
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 581 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 111.
01 | Евфименко Петр Семенов: 47 / - | Козак - Глава
02 | Евфименко Евфросиния Радионова: 30 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Евфименко Евфим Петров: 16 / 33 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1765 ст.
Дата смерти
Вычислено 1804 ст.

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