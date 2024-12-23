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Антоненко Матвей Григориев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Антоненко Матвей Григориев
Пол
муж
Номер записи
1041
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
110.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1801
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 581
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 110.
01 | Антоненко Григорий Ильин: 28 / 45 | Козак - Глава
02 | Антоненко Анна Леонтиева: 16 / 33 | Козак - Жена главы [1]
03 | Антоненко Матвей Григориев: - / 10 | Козак - Сын главы [1]
04 | Антоненко Пелагия Григориева: - / 14 | Козак - Дочь главы [1]
05 | Антоненко Никита Ильин: 22 / 39 | Козак - Брат главы [1]
06 | Антоненко Настасия Никитина: - / 10 | Козак - Дочь Никиты [5]
07 | Антоненко Матрона Никитина: - / 7 | Козак - Дочь Никиты [5]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1801 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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