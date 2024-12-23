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Чмель Трофим Семенов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Чмель Трофим Семенов
Пол
муж
Номер записи
1038
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
109.
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Брат главы [1]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 581
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 109.
01 | Чмель Яков Семенов: 16 / 33 | Козак - Глава
02 | Чмель Дария Кирилова: 11 / 28 | Козак - Жена главы [1]
03 | Чмель Евгения Яковлева: - / 9 | Козак - Дочь главы [1]
04 | Чмель Феодосия Яковлева: - / 2 | Козак - Дочь главы [1]
05 | Чмель Трофим Семенов: 2 / 19 | Козак - Брат главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1792 ст.

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