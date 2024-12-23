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Клименко Мария Семенова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Клименко Мария Семенова
Пол
жен
Номер записи
1032
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
108.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
45
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1798
Год рождения вычисленный
1750
Год смерти
1798
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 581
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 108.
01 | Клименко Иван Климов: 70 / - | Козак - Глава
02 | Клименко Мария Семенова: 45 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Клименко Роман Иванов: - / 15 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1750 ст.
Дата смерти
Вычислено 1798 ст.

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