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Клименко Иван Климов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Клименко Иван Климов
Пол
муж
Номер записи
1031
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
108.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
70
Причина выбытия
умер
Год убытия
1801
Год рождения вычисленный
1725
Год смерти
1801
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 581
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 108.
01 | Клименко Иван Климов: 70 / - | Козак - Глава
02 | Клименко Мария Семенова: 45 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Клименко Роман Иванов: - / 15 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1725 ст.
Дата смерти
Вычислено 1801 ст.

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