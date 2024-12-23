Заець Михайло Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаець Михайло Филиппов

Заець Михайло Филиппов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Заець Михайло Филиппов
Пол
муж
Номер записи
1029
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
107.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 581
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 107.
01 | Заець Филипп Степанов: 43 / - | Козак - Глава
02 | Заець Мелания Петрова: 39 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Заець Михайло Филиппов: 8 / 25 | Козак - Сын главы [1]
04 | Заець Параскева Петрова: 18 / - | Козак - Жена Михайло [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1786 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.