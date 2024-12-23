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Заець Мелания Петрова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Заець Мелания Петрова
Пол
жен
Номер записи
1028
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
107.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
39
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1807
Год рождения вычисленный
1756
Год смерти
1807
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 581
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 107.
01 | Заець Филипп Степанов: 43 / - | Козак - Глава
02 | Заець Мелания Петрова: 39 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Заець Михайло Филиппов: 8 / 25 | Козак - Сын главы [1]
04 | Заець Параскева Петрова: 18 / - | Козак - Жена Михайло [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1756 ст.
Дата смерти
Вычислено 1807 ст.

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