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Кушченко Федот Максимов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Кушченко Федот Максимов
Пол
муж
Номер записи
1026
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
106.
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1808
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 581
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 106.
01 | Кушченко Максим Федоров: 33 / 50 | Козак - Глава
02 | Кушченко Улияна Петрова: 16 / 33 | Козак - Жена главы [1]
03 | Кушченко Иван Максимов: - / 15 | Козак - Сын главы [1]
04 | Кушченко Федот Максимов: - / 3 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1808 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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