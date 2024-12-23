Кушченко Федот Максимов
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Кушченко Федот Максимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1026
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 106.
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Откуда прибыл
- с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
- Возраст по текущей РС
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1808
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 581
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 106.
01 | Кушченко Максим Федоров: 33 / 50 | Козак - Глава
02 | Кушченко Улияна Петрова: 16 / 33 | Козак - Жена главы [1]
03 | Кушченко Иван Максимов: - / 15 | Козак - Сын главы [1]
04 | Кушченко Федот Максимов: - / 3 | Козак - Сын главы [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1808 ст.
- Место рождения
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория
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