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Кушченко Максим Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Кушченко Максим Федоров
Пол
муж
Номер записи
1023
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
106.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
33
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1761
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 580 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 106.
01 | Кушченко Максим Федоров: 33 / 50 | Козак - Глава
02 | Кушченко Улияна Петрова: 16 / 33 | Козак - Жена главы [1]
03 | Кушченко Иван Максимов: - / 15 | Козак - Сын главы [1]
04 | Кушченко Федот Максимов: - / 3 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1761 ст.

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