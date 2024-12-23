Галушка Михайло Романов
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Галушка Михайло Романов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1022
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 105.
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- Сын Романа [2]
- Откуда прибыл
- с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
- Возраст по текущей РС
- 13
- Год рождения вычисленный
- 1798
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 580 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 105.
01 | Чмель Илько Иванов: 21 / - | Козак - Глава
02 | Галушка Роман Никифоров: 42 / - | Козак -
03 | Галушка Елена Григориева: 31 / - | Козак - Жена Романа [2]
04 | Галушка Михайло Романов: - / 13 | Козак - Сын Романа [2]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1798 ст.
- Место рождения
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.