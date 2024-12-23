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Галушка Елена Григориева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Галушка Елена Григориева
Пол
жен
Номер записи
1021
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
105.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Жена Романа [2]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
31
Причина выбытия
вышла в замужество
Год рождения вычисленный
1764
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 580 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 105.
01 | Чмель Илько Иванов: 21 / - | Козак - Глава
02 | Галушка Роман Никифоров: 42 / - | Козак -
03 | Галушка Елена Григориева: 31 / - | Козак - Жена Романа [2]
04 | Галушка Михайло Романов: - / 13 | Козак - Сын Романа [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1764 ст.

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