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Галушка Роман Никифоров

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Галушка Роман Никифоров
Пол
муж
Номер записи
1020
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
105.
Номер в семье/дворе
2
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
42
Причина выбытия
умер
Год убытия
1809
Год рождения вычисленный
1753
Год смерти
1809
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 580 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 105.
01 | Чмель Илько Иванов: 21 / - | Козак - Глава
02 | Галушка Роман Никифоров: 42 / - | Козак -
03 | Галушка Елена Григориева: 31 / - | Козак - Жена Романа [2]
04 | Галушка Михайло Романов: - / 13 | Козак - Сын Романа [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1753 ст.
Дата смерти
Вычислено 1809 ст.

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