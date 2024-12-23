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Чмель Евдокия Денисова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Чмель Евдокия Денисова
Пол
жен
Номер записи
1018
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
104.
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Дочь главы [2]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1804
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 580 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 104.
01 | Чмель Иван Иванов: 55 / 72 | Козак - Глава
02 | Чмель Денис Иванов: 21 / 38 | Козак - Сын главы [1]
03 | Чмель Ирина Иванова: 20 / 37 | Козак - Жена Дениса [2]
04 | Чмель Иван Денисов: - / 1 | Козак - Сын Дениса [2]
05 | Чмель Евдокия Денисова: - / 7 | Козак - Дочь главы [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1804 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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