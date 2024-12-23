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Чмель Ирина Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Чмель Ирина Иванова
Пол
жен
Номер записи
1016
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
104.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Жена Дениса [2]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 580 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 104.
01 | Чмель Иван Иванов: 55 / 72 | Козак - Глава
02 | Чмель Денис Иванов: 21 / 38 | Козак - Сын главы [1]
03 | Чмель Ирина Иванова: 20 / 37 | Козак - Жена Дениса [2]
04 | Чмель Иван Денисов: - / 1 | Козак - Сын Дениса [2]
05 | Чмель Евдокия Денисова: - / 7 | Козак - Дочь главы [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1774 ст.

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