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Уласенко Стефанида Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Уласенко Стефанида Федорова
Пол
жен
Номер записи
1013
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
103.
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Дочь Федора [4]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1808
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 580 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 103.
01 | Уласенкова Евдокия Иванова: 36 / 53 | Козак - Глава
02 | Уласенко Денис Игнатов: 3 / 20 | Козак - Сын главы [1]
03 | Уласенко Петр Игнатов: - / 15 | Козак - Сын главы [1]
04 | Уласенко Федор Игнатов: 11 / 28 | Козак - Сын главы [1]
05 | Уласенко Васса Пантелимонова: 9 / 26 | Козак - Жена Федора [4]
06 | Уласенко Стефанида Федорова: - / 3 | Козак - Дочь Федора [4]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1808 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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