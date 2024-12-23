Уласенко Стефанида Федорова
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Уласенко Стефанида Федорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1013
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 103.
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- Дочь Федора [4]
- Откуда прибыл
- с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
- Возраст по текущей РС
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1808
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 580 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 103.
01 | Уласенкова Евдокия Иванова: 36 / 53 | Козак - Глава
02 | Уласенко Денис Игнатов: 3 / 20 | Козак - Сын главы [1]
03 | Уласенко Петр Игнатов: - / 15 | Козак - Сын главы [1]
04 | Уласенко Федор Игнатов: 11 / 28 | Козак - Сын главы [1]
05 | Уласенко Васса Пантелимонова: 9 / 26 | Козак - Жена Федора [4]
06 | Уласенко Стефанида Федорова: - / 3 | Козак - Дочь Федора [4]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1808 ст.
- Место рождения
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.