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Уласенко Федор Игнатов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Уласенко Федор Игнатов
Пол
муж
Номер записи
1011
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
103.
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1783
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 580 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 103.
01 | Уласенкова Евдокия Иванова: 36 / 53 | Козак - Глава
02 | Уласенко Денис Игнатов: 3 / 20 | Козак - Сын главы [1]
03 | Уласенко Петр Игнатов: - / 15 | Козак - Сын главы [1]
04 | Уласенко Федор Игнатов: 11 / 28 | Козак - Сын главы [1]
05 | Уласенко Васса Пантелимонова: 9 / 26 | Козак - Жена Федора [4]
06 | Уласенко Стефанида Федорова: - / 3 | Козак - Дочь Федора [4]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1783 ст.

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