Хоруженко Филипп Кондратов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХоруженко Филипп Кондратов

Хоруженко Филипп Кондратов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Хоруженко Филипп Кондратов
Пол
муж
Номер записи
1006
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
102.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Брат главы [1]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
45
Причина выбытия
умер
Год убытия
1810
Год рождения вычисленный
1750
Год смерти
1810
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 580 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 102.
01 | Хоруженко Игнат Кондратов: 45 / - | Козак - Глава
02 | Хоруженко Агрипина Павлова: 25 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Хоруженко Филипп Кондратов: 45 / - | Козак - Брат главы [1]
04 | Хоруженко Параскева Кондратова: 20 / - | Козак - Жена Филиппа [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1750 ст.
Дата смерти
Вычислено 1810 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.