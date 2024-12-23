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Подороженко Иван Павлович

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Подороженко Иван Павлович
Пол
муж
Номер записи
1003
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
101.
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Сын Павла [2]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1806
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 580
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 101.
01 | Подорожняя Варвара Иванова: 60 / - | Козак - Глава
02 | Подороженко Павел Аврамов: 16 / 33 | Козак - Сын главы [1]
03 | Подорожняя Марта Прокофиева: 18 / 35 | Козак - Жена Павла [2]
04 | Подороженко Иван Павлович: - / 5 | Козак - Сын Павла [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1806 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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