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Подороженко Павел Аврамов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Подороженко Павел Аврамов
Пол
муж
Номер записи
1001
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
101.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 580
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 101.
01 | Подорожняя Варвара Иванова: 60 / - | Козак - Глава
02 | Подороженко Павел Аврамов: 16 / 33 | Козак - Сын главы [1]
03 | Подорожняя Марта Прокофиева: 18 / 35 | Козак - Жена Павла [2]
04 | Подороженко Иван Павлович: - / 5 | Козак - Сын Павла [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1778 ст.

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