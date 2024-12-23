Подорожняя Варвара Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Подорожняя Варвара Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1000
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 101.
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- Глава
- Откуда прибыл
- с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 60
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1810
- Год рождения вычисленный
- 1735
- Год смерти
- 1810
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 580
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 101.
01 | Подорожняя Варвара Иванова: 60 / - | Козак - Глава
02 | Подороженко Павел Аврамов: 16 / 33 | Козак - Сын главы [1]
03 | Подорожняя Марта Прокофиева: 18 / 35 | Козак - Жена Павла [2]
04 | Подороженко Иван Павлович: - / 5 | Козак - Сын Павла [2]
- Дополнительная информация в записи
- Вдова
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1735 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1810 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.