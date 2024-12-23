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Подорожняя Варвара Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Подорожняя Варвара Иванова
Пол
жен
Номер записи
1000
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
101.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
60
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1810
Год рождения вычисленный
1735
Год смерти
1810
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 580
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 101.
01 | Подорожняя Варвара Иванова: 60 / - | Козак - Глава
02 | Подороженко Павел Аврамов: 16 / 33 | Козак - Сын главы [1]
03 | Подорожняя Марта Прокофиева: 18 / 35 | Козак - Жена Павла [2]
04 | Подороженко Иван Павлович: - / 5 | Козак - Сын Павла [2]
Дополнительная информация в записи
Вдова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1735 ст.
Дата смерти
Вычислено 1810 ст.

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