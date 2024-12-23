Иванченко Параскева Михайлова
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Иванченко Параскева Михайлова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 999
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 100.
- Номер в семье/дворе
- 11
- Родственная связь
- Дочь Михайла [8]
- Откуда прибыл
- с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
- Возраст по текущей РС
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1807
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 580
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 100.
01 | Иванченко Андрей Яковлев: 46 / 63 | Козак - Глава
02 | Иванченко Евдокия Иванова: 31 / 48 | Козак - Жена главы [1]
03 | Иванченко Евфимия Андреева: 1 / 18 | Козак - Дочь главы [1]
04 | Иванченко Мария Андреева: - / 15 | Козак - Дочь главы [1]
05 | Иванченко Сигклитикия Андреева: - / 7 | Козак - Дочь главы [1]
06 | Иванченко Яким Андреев: 3 / 20 | Козак - Сын главы [1]
07 | Иванченко Устина Яковлева: 3 / 20 | Козак - Жена Якима [6]
08 | Иванченко Михайло Андреев: 8 / 25 | Козак - Сын главы [1]
09 | Иванченко Улияна Аврамова: 7 / 24 | Козак - Жена Михайла [8]
10 | Иванченко Татияна Михайлова: - / 6 | Козак - Дочь Михайла [8]
11 | Иванченко Параскева Михайлова: - / 4 | Козак - Дочь Михайла [8]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1807 ст.
- Место рождения
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория
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