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Иванченко Устина Яковлева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Иванченко Устина Яковлева
Пол
жен
Номер записи
995
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
100.
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
Жена Якима [6]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 580
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 100.
01 | Иванченко Андрей Яковлев: 46 / 63 | Козак - Глава
02 | Иванченко Евдокия Иванова: 31 / 48 | Козак - Жена главы [1]
03 | Иванченко Евфимия Андреева: 1 / 18 | Козак - Дочь главы [1]
04 | Иванченко Мария Андреева: - / 15 | Козак - Дочь главы [1]
05 | Иванченко Сигклитикия Андреева: - / 7 | Козак - Дочь главы [1]
06 | Иванченко Яким Андреев: 3 / 20 | Козак - Сын главы [1]
07 | Иванченко Устина Яковлева: 3 / 20 | Козак - Жена Якима [6]
08 | Иванченко Михайло Андреев: 8 / 25 | Козак - Сын главы [1]
09 | Иванченко Улияна Аврамова: 7 / 24 | Козак - Жена Михайла [8]
10 | Иванченко Татияна Михайлова: - / 6 | Козак - Дочь Михайла [8]
11 | Иванченко Параскева Михайлова: - / 4 | Козак - Дочь Михайла [8]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1791 ст.

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