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Иванченко Мария Андреева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Иванченко Мария Андреева
Пол
жен
Номер записи
992
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
100.
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Дочь главы [1]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 580
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 100.
01 | Иванченко Андрей Яковлев: 46 / 63 | Козак - Глава
02 | Иванченко Евдокия Иванова: 31 / 48 | Козак - Жена главы [1]
03 | Иванченко Евфимия Андреева: 1 / 18 | Козак - Дочь главы [1]
04 | Иванченко Мария Андреева: - / 15 | Козак - Дочь главы [1]
05 | Иванченко Сигклитикия Андреева: - / 7 | Козак - Дочь главы [1]
06 | Иванченко Яким Андреев: 3 / 20 | Козак - Сын главы [1]
07 | Иванченко Устина Яковлева: 3 / 20 | Козак - Жена Якима [6]
08 | Иванченко Михайло Андреев: 8 / 25 | Козак - Сын главы [1]
09 | Иванченко Улияна Аврамова: 7 / 24 | Козак - Жена Михайла [8]
10 | Иванченко Татияна Михайлова: - / 6 | Козак - Дочь Михайла [8]
11 | Иванченко Параскева Михайлова: - / 4 | Козак - Дочь Михайла [8]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1796 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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