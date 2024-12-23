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Корж Карп Степанов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Корж Карп Степанов
Пол
муж
Номер записи
988
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
99.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
46
Возраст по текущей РС
63
Год рождения вычисленный
1748
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 579 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 99.
01 | Корж Карп Степанов: 46 / 63 | Козак - Глава
Дополнительная информация в записи
Вдовец
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1748 ст.

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