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Гайдук Евфимия Карпов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Гайдук Евфимия Карпов
Пол
жен
Номер записи
985
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
98.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
6
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1788
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 579 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 98.
01 | Гайдук Евстафий Иванов: 16 / 33 | Козак - Глава
02 | Гайдук Евфимия Карпов: 6 / 23 | Козак - Жена главы [1]
03 | Гайдук Максим Евстафиев: - / 2 | Козак - Сын главы [1]
04 | Гайдук Евфросиния Евстафиева: - / 5 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1788 ст.

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