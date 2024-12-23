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Чмель Петр Мартинов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Чмель Петр Мартинов
Пол
муж
Номер записи
979
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
97.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
36
Причина выбытия
умер
Год убытия
1811
Год рождения вычисленный
1759
Год смерти
1811
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 579 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 97.
01 | Чмель Петр Мартинов: 36 / - | Козак - Глава
02 | Чмель Елена Иванова: 35 / 52 | Козак - Жена главы [1]
03 | Чмель Алексей Петров: 1 / 18 | Козак - Сын главы [1]
04 | Чмель Мелания Петрова: 3 / 20 | Козак - Дочь главы [1]
05 | Чмель Марфа Петрова: - / 10 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1759 ст.
Дата смерти
Вычислено 1811 ст.

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