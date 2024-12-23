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Чмель Екатерина Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Чмель Екатерина Иванова
Пол
жен
Номер записи
978
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
96.
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Дочь главы [1]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1803
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 579 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 96.
01 | Чмель Иван Иванов: 26 / 43 | Козак - Глава
02 | Чмель Параскева Василиева: 21 / 38 | Козак - Жена главы [1]
03 | Чмель Игнат Иванов: - / 16 | Козак - Сын главы [1]
04 | Чмель Елевферий Иванов: - / 13 | Козак - Сын главы [1]
05 | Чмель Иван Иванов: - / 10 | Козак - Сын главы [1]
06 | Чмель Екатерина Иванова: - / 8 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1803 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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