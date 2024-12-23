Гайдук Тимофей Василиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГайдук Тимофей Василиев

Гайдук Тимофей Василиев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Гайдук Тимофей Василиев
Пол
муж
Номер записи
971
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
95.
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 579 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 95.
01 | Гайдук Василь Карпов: 33 / 50 | Козак - Глава
02 | Гайдук Евфимия Семенова: 31 / 48 | Козак - Жена главы [1]
03 | Гайдук Лукьян Василиев: 5 / - | Козак - Сын главы [1]
04 | Гайдук Тимофей Василиев: - / 12 | Козак - Сын главы [1]
05 | Гайдук Федора Василиева: - / 15 | Козак - Дочь главы [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1799 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.