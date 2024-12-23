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Гайдук Евфимия Семенова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Гайдук Евфимия Семенова
Пол
жен
Номер записи
969
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
95.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
31
Возраст по текущей РС
48
Год рождения вычисленный
1763
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 579
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 95.
01 | Гайдук Василь Карпов: 33 / 50 | Козак - Глава
02 | Гайдук Евфимия Семенова: 31 / 48 | Козак - Жена главы [1]
03 | Гайдук Лукьян Василиев: 5 / - | Козак - Сын главы [1]
04 | Гайдук Тимофей Василиев: - / 12 | Козак - Сын главы [1]
05 | Гайдук Федора Василиева: - / 15 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1763 ст.

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