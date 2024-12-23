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Гайдук Улияна Григориева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Гайдук Улияна Григориева
Пол
жен
Номер записи
967
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
94.
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Жена Емельяна [4]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
6
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1788
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 579
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 94.
01 | Гайдук Иван Петров: 56 / 73 | Козак - Глава
02 | Гайдук Евфимия Петрова: 60 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Гайдук Федор Иванов: 3 / 20 | Козак - Сын главы [1]
04 | Гайдук Емельян Иванов: 11 / 28 | Козак - Сын главы [1]
05 | Гайдук Улияна Григориева: 6 / 23 | Козак - Жена Емельяна [4]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1788 ст.

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