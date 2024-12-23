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Лисовец Трофим Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Лисовец Трофим Иванов
Пол
муж
Номер записи
958
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
93.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
50
Причина выбытия
умер
Год убытия
1809
Год рождения вычисленный
1745
Год смерти
1809
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 579
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 93.
01 | Лисовец Трофим Иванов: 50 / - | Козак - Глава
02 | Лисовец Евфросиния Павлова: 39 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Лисовец Иван Трофимов: 8 / 25 | Козак - Сын главы [1]
04 | Лисовец Яков Трофимов: 1 / 18 | Козак - Сын главы [1]
05 | Лисовец Радион Трофимов: - / 7 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1745 ст.
Дата смерти
Вычислено 1809 ст.

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