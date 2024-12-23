Илляшенко Елисавета Василиева
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Илляшенко Елисавета Василиева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 957
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 92.
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- Жена Данила [5]
- Откуда прибыл
- с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
- Причина поступления
- Переселение
- Возраст по прошлой РС
- 3
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1791
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 579
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 92.
01 | Илляшенко Алексей Кондратов: 60 / - | Козак - Глава
02 | Илляшенко Семен Алексеев: 33 / - | Козак - Сын главы [1]
03 | Илляшенко Евдокия Андреева: 25 / - | Козак - Жена Семена [2]
04 | Илляшенко Мария Семенова: - / 7 | Козак - Дочь Семена [2]
05 | Илляшенко Данило Алексеев: 7 / 24 | Козак - Сын главы [1]
06 | Илляшенко Елисавета Василиева: 3 / 20 | Козак - Жена Данила [5]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1791 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.