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Илляшенко Данило Алексеев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Илляшенко Данило Алексеев
Пол
муж
Номер записи
956
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
92.
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
7
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1787
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 579
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 92.
01 | Илляшенко Алексей Кондратов: 60 / - | Козак - Глава
02 | Илляшенко Семен Алексеев: 33 / - | Козак - Сын главы [1]
03 | Илляшенко Евдокия Андреева: 25 / - | Козак - Жена Семена [2]
04 | Илляшенко Мария Семенова: - / 7 | Козак - Дочь Семена [2]
05 | Илляшенко Данило Алексеев: 7 / 24 | Козак - Сын главы [1]
06 | Илляшенко Елисавета Василиева: 3 / 20 | Козак - Жена Данила [5]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1787 ст.

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