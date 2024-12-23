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Илляшенко Евдокия Андреева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Илляшенко Евдокия Андреева
Пол
жен
Номер записи
954
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
92.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Жена Семена [2]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
25
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1811
Год рождения вычисленный
1770
Год смерти
1811
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 579
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 92.
01 | Илляшенко Алексей Кондратов: 60 / - | Козак - Глава
02 | Илляшенко Семен Алексеев: 33 / - | Козак - Сын главы [1]
03 | Илляшенко Евдокия Андреева: 25 / - | Козак - Жена Семена [2]
04 | Илляшенко Мария Семенова: - / 7 | Козак - Дочь Семена [2]
05 | Илляшенко Данило Алексеев: 7 / 24 | Козак - Сын главы [1]
06 | Илляшенко Елисавета Василиева: 3 / 20 | Козак - Жена Данила [5]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1770 ст.
Дата смерти
Вычислено 1811 ст.

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