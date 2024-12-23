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Турчин Григорий Емельянов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Турчин Григорий Емельянов
Пол
муж
Номер записи
949
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
91.
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 578 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 91.
01 | Турчин Емельян Тихонов: 41 / 58 | Козак - Глава
02 | Турчин Екатерина Андреева: 25 / 42 | Козак - Жена главы [1]
03 | Турчин Евфим Емельянов: 7 / 24 | Козак - Сын главы [1]
04 | Турчин Яким Емельянов: - / 7 | Козак - Сын главы [1]
05 | Турчин Федор Емельянов: - / 3 | Козак - Сын главы [1]
06 | Турчин Ирина Емельянова: - / 15 | Козак - Дочь главы [1]
07 | Турчин Григорий Емельянов: 13 / 30 | Козак - Сын главы [1]
08 | Турчин Евфросия Кондратова: 11 / 28 | Козак - Жена Григория [7]
09 | Турчин Ермолай Григориев: - / 1 | Козак - Сын Григория [7]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1781 ст.

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