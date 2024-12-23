Турчин Евфим Емельянов
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Турчин Евфим Емельянов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 945
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 91.
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Откуда прибыл
- с. Плискы, Борзенский повет, Черниговская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 7
- Возраст по текущей РС
- 24
- Год рождения вычисленный
- 1787
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 578 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 91.
01 | Турчин Емельян Тихонов: 41 / 58 | Козак - Глава
02 | Турчин Екатерина Андреева: 25 / 42 | Козак - Жена главы [1]
03 | Турчин Евфим Емельянов: 7 / 24 | Козак - Сын главы [1]
04 | Турчин Яким Емельянов: - / 7 | Козак - Сын главы [1]
05 | Турчин Федор Емельянов: - / 3 | Козак - Сын главы [1]
06 | Турчин Ирина Емельянова: - / 15 | Козак - Дочь главы [1]
07 | Турчин Григорий Емельянов: 13 / 30 | Козак - Сын главы [1]
08 | Турчин Евфросия Кондратова: 11 / 28 | Козак - Жена Григория [7]
09 | Турчин Ермолай Григориев: - / 1 | Козак - Сын Григория [7]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1787 ст.
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