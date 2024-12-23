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Запорожинский Фома Ильин

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Запорожинский Фома Ильин
Пол
муж
Номер записи
939
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
90.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Волчок, Остерский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1783
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 578 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 90.
01 | Запорожинская Мария Василиева: 51 / 68 | Козак - Глава
02 | Запорожинский Фома Ильин: 11 / 28 | Козак - Сын главы [1]
03 | Запорожинская Татияна Трофимова: 10 / 27 | Козак - Жена Фомы [2]
04 | Запорожинский Фома Ильин: 8 / 25 | Козак -
05 | Запорожинская Агрипина Кондратова: 3 / - | Козак - Жена Фомы [4]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1783 ст.

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