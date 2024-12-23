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Запорожинская Мария Василиева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Запорожинская Мария Василиева
Пол
жен
Номер записи
938
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
90.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Волчок, Остерский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
51
Возраст по текущей РС
68
Год рождения вычисленный
1743
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 578 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 90.
01 | Запорожинская Мария Василиева: 51 / 68 | Козак - Глава
02 | Запорожинский Фома Ильин: 11 / 28 | Козак - Сын главы [1]
03 | Запорожинская Татияна Трофимова: 10 / 27 | Козак - Жена Фомы [2]
04 | Запорожинский Фома Ильин: 8 / 25 | Козак -
05 | Запорожинская Агрипина Кондратова: 3 / - | Козак - Жена Фомы [4]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1743 ст.

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