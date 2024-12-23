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Лясский? Павел Прокофиев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Лясский? Павел Прокофиев
Пол
муж
Номер записи
936
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
89.
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Волчок, Остерский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 578 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 89.
01 | Лясский? Прокофий Саввин: 56 / 73 | Козак - Глава
02 | Лясская? Васса Михайлова: 65 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Лясский? Стефан Прокофиев: - / 14 | Козак - Сын главы [1]
04 | Лясский? Павел Прокофиев: 2 / 19 | Козак - Сын главы [1]
05 | Лясская? Евгения Федорова: 3 / 20 | Козак - Жена Павла [4]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1792 ст.

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