Радчин Иван Яковлев
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Радчин Иван Яковлев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 931
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 88.
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- Сын Якова [2]
- Откуда прибыл
- с. Волчок, Остерский повет, Черниговская губ.
- Возраст по текущей РС
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1799
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 578
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 88.
01 | Радчиха Акилина Маркова: 60 / 77 | Козак - Глава
02 | Радчин Яков: 16 / 33 | Козак - Сын главы [1]
03 | Радчиха Параскева Артемова: 14 / 31 | Козак - Жена Якова [2]
04 | Радчин Иван Яковлев: - / 12 | Козак - Сын Якова [2]
05 | Радчин Антон Яковлев: - / 5 | Козак - Сын Якова [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1799 ст.
- Место рождения
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория
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